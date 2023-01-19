Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%

УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — 76,41 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,31%, европейской — снизился на 0,19%.
УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...19.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,02%
УрБК, Москва, 19.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,78 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...13.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,52%
УрБК, Москва, 13.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,10 руб., евро — ...10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%
УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...