Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%

УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — 76,41 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,31%, европейской — снизился на 0,19%.

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