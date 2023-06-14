В Екатеринбурге построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком на месте бывшего стадиона ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В Екатеринбурге на месте бывшего стадиона ЖБИ на улице 40-летия Комсомола, 31 появится физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком (ФОК). Оперативное совещание по проекту строительства ФОКа провел глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Мы приняли решение объединить несколько участков, один из которых находится в неразграниченной собственности. Для этого обратимся к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Уверен, он нас поддержит, передав данный земельный участок муниципалитету, чтобы мы могли разработать единое техническое решение и на базе бывшего стадиона ЖБИ сформировать полноценный спортивно-оздоровительный кластер», — рассказал Алексей Орлов.



Глава Екатеринбурга добавил, что на сегодняшний день на территории Кировского района нет ни одной ледовой арены. По словам градоначальника, эскизное решение уже представлено одним из застройщиков города, который готов взяться за разработку проектно-сметной документации с учетом всех территорий полностью: непосредственно ледовой арены, лесной территории с устройством воркаут-зон и прогулочных площадок, установки системы освещения, чтобы в зимнее время можно было заниматься на лыжах. В ФОК также будет предусмотрен прокат лыж и коньков.



Согласно проекту, ФОК общей площадью 5,2 тыс. кв. м. будет возведен с применением технологий каркасного строительства из модульных быстровозводимых металлических конструкций. В рамках благоустройства территории планируется предусмотреть велодорожки с объединением их в единую сеть микрорайона, зеленые зоны, лыжные и беговые маршруты с включением существующих дорожек прилегающего лесного массива.



Ожидается, что появление ФОКа даст толчок в развитии физической культуры и спорта в городе. Благодаря этому появится возможность проводить спортивные мероприятия муниципального и областного значения в микрорайоне, а у его жителей будет больший выбор спортивных секций.