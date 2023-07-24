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В Свердловской области ликвидирован природный пожар площадью 1,4 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков ликвидировали природный пожар, охватывавший площадь 1,4 тыс. гектаров. Ранее он стал причиной возгорания в селе Шайдуриха Невьянского района, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Пожар начался 12 июля и из-за шквального, порывистого ветра за несколько часов прошел больше 7 км, подойдя к вплотную к поселку. Борьба с огнем осложнялась заболоченностью и труднодоступностью местности. В его тушении участвовали более 100 человек, привлекались самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты Ми-8. Спецтехника провела опашку, чтобы не дать возгоранию распространиться.

Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.
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