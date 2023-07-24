В Свердловской области ликвидирован природный пожар площадью 1,4 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области действует только один природный пожар, зафиксированный в ...19.07.2023 В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в ...17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...28.07.2022 Под Полевским потушили лесной пожар площадью 14 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Сотрудники Уральской авиалесоохраны 28 июля потушили природный пожар в Полевском ...10.09.2010 Пожар в заповеднике «Денежкин Камень» наконец-то потушен
Полностью ликвидирован пожар на площади 3,4 тыс. га в заповеднике «Денежкин Камень» (Свердловская область). Напомним, ...