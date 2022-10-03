Большинство крупных банков РФ прекратило принимать доллары и евро через банкоматы

ЦБ не стал менять перечень системно значимых кредитных организаций

УрБК, Москва, 20.10.2015. Центробанк России утвердил список системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщает ...

В Свердловской области резко вырос спрос на валюту

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. В Свердловской области за первые две недели апреля резко вырос спрос на валюту среди ...