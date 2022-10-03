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Сегодня, 11:05

Большинство крупных банков РФ прекратило принимать доллары и евро через банкоматы

УрБК, Москва, 25.07.2023. В 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ больше не принимают доллары и евро через банкоматы. При этом пока можно внести наличную валюту в отделениях банков. Об этом пишет газета «Известия».

В частности, ограничения действуют в «Сбере», ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Московском кредитном банке (МКБ), Россельхозбанке (РСХБ), Промсвязьбанке (ПСБ) и Росбанке.

При этом из числа системно значимых кредитных организаций доллары и евро принимают только «Альфа-банк» и «Тинькофф». В первом банке внести валюту через банкомат можно без комиссии, во втором за это берут плату в 5%.

По словам экспертов, опрошенных изданием, причинами этих изменений стали введение санкций против финансового сектора РФ, заморозка корсчетов, а также проводимая дедолларизация в России.
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