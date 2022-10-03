Большинство крупных банков РФ прекратило принимать доллары и евро через банкоматы

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Банк России опубликовал актуальный перечень системно значимых кредитных организаций. ...14.09.2017 ЦБ составил список из одиннадцати системно значимых российских банков
УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк России опубликовал список системно значимых банков. В обновленном перечне значатся 11 ...20.10.2015 Центробанк составил список системно-значимых российских банков
УрБК, Москва, 20.10.2015. Центробанк России утвердил список системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщает ...20.04.2015 В Свердловской области резко вырос спрос на валюту
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. В Свердловской области за первые две недели апреля резко вырос спрос на валюту среди ...26.09.2011 В России зафиксирован существенный спрос на валюту со стороны физических лиц
УрБК, Москва, 26.09.2011. На обострение ситуации на финансовых рынках отреагировало население: граждане начали вносить ...