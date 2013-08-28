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Промсвязьбанк может купить сеть «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.01.2025. Промсвязьбанк (ПСБ) ведет переговоры о покупке сети «М.Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ). Об этом ...

«М.Видео» и «Эльдорадо» не смогли договориться о слиянии

УрБК, Москва, 28.08.2013. ОАО «Компания «М.Видео» не смогла договориться с чешской PPF Group о приобретении ООО ...

ФАС одобрила покупку сети «Эльдорадо» компанией «М.Видео»

УрБК, Москва, 19.07.2013. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила торговой сети «М.Видео» купить 100% ...

ФАС может одобрить сделку по слиянию сетей «М.Видео» и «Эльдорадо»

УрБК, Москва, 02.07.2013. Если «М.Видео» и «Эльдорадо» согласятся закрыть часть магазинов в десяти регионах, где их ...

Сеть магазинов бытовой техники «М-Видео» намерена купить сеть «Эльдорадо»

УрБК, Москва, 18.04.2013. Сеть магазинов бытовой техники «М-Видео» готова выкупить у чешской компании PPF Group ...