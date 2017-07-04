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Промсвязьбанк может купить сеть «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.01.2025. Промсвязьбанк (ПСБ) ведет переговоры о покупке сети «М.Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что ПСБ уже провел аудит компании, однако окончательное решение еще не принято. Целью приобретения, вероятно, является желание банка усилить собственную торговую сеть, созданную на базе магазинов «Связной» — «Связь ON».

Источники «Коммерсанта» утверждают, что в случае заключения сделки ПСБ планирует закрыть около 200 из 1245 магазинов сети для оптимизации бизнеса. Предполагаемая сумма покупки оценивается в 300 млрд руб. (стоимость компании с учетом товарных активов), однако она может быть выше за счет ТЗ и бренда.

Отмечается, что сеть «М.Видео-Эльдорадо» демонстрирует убытки с 2022 года. Основные причины — конкуренция с маркетплейсами, а также большая долговая нагрузка (долги у компании есть в том числе и перед ПСБ), которая может стать особо неблагоприятным фактором в условиях высокой ключевой ставки. Предполагается, что именно рост убытков и снижение оборотов (до 8% в годовом выражении во II квартале 2024 года против 18% в I квартале) привели к решению собственников продать бизнес.

Некоторые эксперты также полагают, что в финансировании сделки через ПСБ могут принимать участие госструктуры, целью которых является переориентация сети на продажу отечественной электроники для загрузки российских производственных мощностей.

Обе компании отказались от комментариев по поводу вероятной сделки.
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