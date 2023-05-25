Курс евро с начала торгов снизился на 0,9%

УрБК, Москва, 24.07.2023. По состоянию на 14.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,38 руб., евро — 100,29 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,58%, европейской — на 0,9%.

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