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Вчера, 13:41

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 24.07.2023. По состоянию на 11.40 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 942 пунктов. С момента открытия торгов 24 июля этот показатель вырос на 0,66%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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