Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 64,5 тысячи

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 21 июля составляет 64 тыс. 530 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Год назад, по состоянию на 1 июля 2022 года, число вакансий на биржах труда Свердловской области составляло 50 тыс. 905 единиц. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество выросло на 26,8%.