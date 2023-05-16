Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 63 тысячи

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 июня составляет 63 тыс. 251 единицу. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Год назад, по состоянию на 1 июня 2022 года, число вакансий на биржах труда Свердловской области составляло 53 тыс. 199 единиц. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество выросло на 18,9%.



Отметим, что на сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрированы 15 тыс. 577 безработных.