Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 50 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 7 февраля составляет 50 тыс. 035 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.
Год назад, по состоянию на 1 февраля 2022 года, число вакансий на биржах труда Свердловской области составляло 48 тыс. 248 единиц. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество выросло на 3,7%.
Отметим, что на сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 15 тыс. 768 безработных.
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