Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 60 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 мая составляет 60 тыс. 307 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Год назад, по состоянию на 1 мая 2022 года, число вакансий на биржах труда Свердловской области составляло 45 тыс. 707 единиц. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество выросло на 32%.



Отметим, что на вчерашний день на Среднем Урале зарегистрирован 15 тыс. 361 безработный.