Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий достигло почти 50 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 10 марта составляет 49 тыс. 963 единицы. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Год назад, по состоянию на 1 марта 2022 года, число вакансий на биржах труда Свердловской области составляло 48 тыс. 577 единиц. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество выросло на 2,9%.



Отметим, что на сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 15 тыс. 655 безработных.