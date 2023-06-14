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Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 64 тысячи

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 3 июля составляет 64 тыс. 255 единиц. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.

Год назад, по состоянию на 1 июля 2022 года, число вакансий на биржах труда Свердловской области составляло 50 тыс. 905 единиц. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество выросло на 26%.
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