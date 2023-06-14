Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 64 тысячи

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 ...16.05.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 60 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 ...10.03.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий достигло почти 50 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 10 ...07.02.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 50 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 7 ...10.07.2020 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 22 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2020. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в ...