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Вчера, 10:20

Росфинмониторинг фиксирует увеличение объема отмывания денег через криптовалюту

УрБК, Москва, 24.07.2023. Росфинмониторинг заявил об увеличении числа мошеннических операций по отмыванию денежных средств через криптовалюту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают рост популярности мошеннических схем по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки.
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