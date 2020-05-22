Росфинмониторинг фиксирует увеличение объема отмывания денег через криптовалюту

УрБК, Москва, 22.05.2020. Росфинмониторинг выделил сферы, в которых во время распространения COVID-19 может ...04.12.2017 Дед Мороз пообещал выпустить собственную криптовалюту
Российский Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить собственную криптовалюту и наладить в своей резиденции ...01.04.2016 ЦБ: В 2015 году объем мошеннических операций по российским картам составил 1,14 млрд рублей
УрБК, Москва, 01.04.2016. За 2015 год было совершено более 260 тыс. мошеннических операций по российским картам на ...11.12.2014 Роспотребнадзор фиксирует незаконное списание денег с банковских карт
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2014. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает фиксировать жалобы о ...11.02.2010 ФСФР России фиксирует увеличение числа сделок по отмыванию средств через фондовый рынок
УрБК, Москва, 11.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам России фиксирует увеличение числа сделок по отмыванию ...