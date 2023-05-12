В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...

УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. Об этом ...