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Сегодня, 16:24

В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ

УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ в заявлении по итогам заседания совета директоров, посвященного ключевой ставке.

Напомним, что сегодня совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5%.

При этом регулятор допускает, что в дальнейшем ключевая ставка также будет повышаться для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в этом году и вернется к 4% — в следующем.

Кроме того, ЦБ РФ прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в этом году, 0,5-2,5% — в 2024, 1-2% — в 2025, 1,5-2,5% — в 2026.
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