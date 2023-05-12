В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...27.07.2020 Рустэм Марданов: Снижение ключевой ставки создает условия для оживления экономики
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов прокомментировал решение ...24.07.2020 Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. Об этом ...24.07.2020 Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
УрБК, Москва, 24.07.2020. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ...