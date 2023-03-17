Администрация Екатеринбурга объявила о начале общественных слушаний по проекту строительства трамвайной линии в Академическом районе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап ...17.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...08.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга запустят троллейбусную и трамвайную линии
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая ...06.06.2019 В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил организовать общественные ...06.02.2018 Объявлен тендер на строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2018. АО «Региональная Строительная Группа — Академическое» (АО «РСГ — Академическое») ...