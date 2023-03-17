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Администрация Екатеринбурга объявила о начале общественных слушаний по проекту строительства трамвайной линии в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Администрация Екатеринбурга объявила о начале общественных обсуждений по проекту сооружения трамвайной линии на улицах Академика Вавилова, Амундсена и проспекте Академика Сахарова.

Общественные обсуждения продлятся с 21 июля по 18 августа 2023 года.

Ознакомиться с экспозицией проекта можно будет с 28 июля по 7 августа, с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 17.00, в здании городской администрации (пр. Ленина, 24а).

Напомним, что в Екатеринбурге на завершающей стадии находится строительство трамвайной ветки в Академический район. Ожидается, что испытание нового пути вагонами пройдет до конца лета. Изначально предполагалось, что новый транспортный узел появится только к концу 2024 года.
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