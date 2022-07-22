УГМК и две ее дочерние компании попали под санкции США

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. В корпоративной структуре Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») ...

Искандер Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК

УрБК, Москва, 23.05.2016. Совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Бокарев и ее топ-менеджеры ...

Совладелец и топ-менеджеры УГМК выкупили 74,55% акций Европейской медиагруппы

ОАО «УГМК» лишилось права распоряжаться акциями ЗАО «Уралкабель», ЗАО «Сибкабель» и ОАО «НИКИ г. Томск»

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2011. ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» сообщило о прекращении у него права ...