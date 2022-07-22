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Сегодня, 10:01

УГМК и две ее дочерние компании попали под санкции США

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и входящие в ее группу предприятия «Уралэлектромедь» и УГМК-ОЦМ попали под блокирующие санкции США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт Минфина Соединенных Штатов Америки.

Согласно выданной лицензии OFAC, контрагенты компании должны закончить операции с ней до 18 октября.

Отмечается, что в 2022 году Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев ушли с позиций контролирующих бенефициаров ОАО «УГМК» и еще ряда активов. Также летом прошлого года пост гендиректора компании покинул и Андрей Козицын. После этого Искандар Махмудов и Андрей Бокарев попали под санкции Великобритании, а Андрей Козицын — Канады и Евросоюза.
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