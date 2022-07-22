УГМК и две ее дочерние компании попали под санкции США

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической ...14.03.2022 Искандер Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. В корпоративной структуре Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») ...23.05.2016 Совладелец и топ-менеджеры УГМК выкупили 74,55% акций Европейской медиагруппы
УрБК, Москва, 23.05.2016. Совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Бокарев и ее топ-менеджеры ...28.07.2011 ОАО «УГМК» лишилось права распоряжаться акциями ЗАО «Уралкабель», ЗАО «Сибкабель» и ОАО «НИКИ г. Томск»
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2011. ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» сообщило о прекращении у него права ...12.05.2010 Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын: Предприятия компании вышли на докризисный уровень
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2010. В 2010 году ООО «УГМК-Холдинг» пополнит бюджет Свердловской области на 3,7 млрд. ...