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Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 21.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июля 2023 года. Курс долл. США снизился на 35,01 коп., до 90,85 руб., евро — на 61,11 коп., до 101,83 руб.
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