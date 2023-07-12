Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 12.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июля 2023 года. Курс долл. ...07.07.2023 Официальный курс доллара США снизился на 88 коп., евро — на 89 коп.
УрБК, Москва, 07.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2023 года. Курс долл. США ...19.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп. евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 мая 2023 года. Курс долл. США ...04.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США ...03.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США ...