Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 по 17 июля выросли на 0,84% и составили 63,08 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,46%, до 48,08 руб. Бензин АИ-95 — на 0,44%, до 51,82 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,06% и составила 59,53 руб.

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