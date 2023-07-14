Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 3 по ...07.07.2023 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,39%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 26 ...30.06.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 ...09.06.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,47%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ...02.06.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...