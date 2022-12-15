В Екатеринбургском музее ИЗО заработали почтовые «островки»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) появились почтовые «островки», где каждый желающий может приобрести открытку и сразу же отправить ее, опустив в специальный почтовый ящик. Почтовые ящики доступны для посетителей на всех четырех площадках музея, сообщает пресс-служба культурного учреждения.



В каждом здании музея посетители найдут выпущенные специальными тиражами открытки с ключевыми и самыми узнаваемыми экспонатами из представленных на данной площадке коллекций.



«Музейная почта — это прекрасная возможность, не выходя из музея, поделиться своими эмоциями и впечатлениями с друзьями и близкими с помощью простой открытки, которая в современном мире цифровых коммуникаций воспринимается как нетривиальный и сердечный знак внимания», — говорится в сообщении пресс-службы.



Почтовые ящики установлены в музейных магазинах корпуса отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наива на улице Розы Люксембург, 18 и в Центре истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5.