В Екатеринбургском музее ИЗО заработали почтовые «островки»

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) выпустил обновленные подарочные сертификаты. Карты ...03.11.2022 Екатеринбургский музей ИЗО 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь Искусств»
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь ...25.03.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка молодых камнерезов «Наследники Данилы-Мастера»
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ИЗО) пройдет XI выставка ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...02.11.2015 В Екатеринбурге на реконструкцию закрылось здание музея изобразительных искусств на улице Вайнера
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. Со 2 ноября на реконструкцию закрывается здание Екатеринбургского музея изобразительных ...