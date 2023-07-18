Официальный курс доллара США вырос на 51 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 18.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2023 года. Курс долл. ...13.07.2023 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 13.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 июля 2023 года. Курс долл. ...07.07.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2,2 руб., евро — на 2,3 руб.
УрБК, Москва, 07.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля 2023 года. Курс долл. США ...05.07.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 05.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2023 года. Курс долл. США ...04.07.2023 Официальный курс доллара США вырос на 94 коп., евро — на 1 руб. 24 коп.
УрБК, Москва, 04.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2023 года. Курс долл. США ...