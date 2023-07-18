Официальный курс доллара США вырос на 51 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 20.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 51,40 коп., до 91,20 руб., евро — на 41,70 коп., до 102,44 руб.