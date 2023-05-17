В Екатеринбурге к юбилею города обновят туристическую навигацию

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Правительство Свердловской области распределило субсидию федерального бюджета на ...09.09.2022 В Екатеринбурге создадут проектный офис для разработки обновленного туристического кода города
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное развитию проекта ...02.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о планах по применению гранта обустройства туристического центра в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. Екатеринбург получит средства из федерального и областного бюджетов на обустройство ...08.06.2022 Екатеринбург будет бороться за грант в 250 млн рублей на Всероссийском конкурсе по развитию внутреннего туризма
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Екатеринбурге сегодня состоялось заседание Совета по развитию общественных ...24.07.2013 До конца июля в Екатеринбурге появятся 50 табличек с QR-кодами
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2013. В Екатеринбурге реализовали проект «Создание комплекса городской коммуникации с ...