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В Екатеринбурге к юбилею города обновят туристическую навигацию

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летию модернизируют сеть стендов для туристической навигации по столице Урала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам исполняющей обязанности директора МКУ «Столица Урала» Татьяны Белик, Екатеринбург получил средства на обновление табличек для навигации по значимым местам города в федеральном конкурсе лучших региональных проектов туристского кода центра города.

«В границах туристического центра Екатеринбурга будут установлены 16 новых стел с картами, 68 табличек рядом с историческими зданиями, рассказывающих об объектах культурного наследия города. Также будет произведена замена навигационных столбов, срок эксплуатации которых подходит к концу, на новые конструкции. Они содержат стрелки-указатели направлений и хорошо помогают ориентироваться в городе как жителям, так и гостям. В целом навигация не только способствует комфорту горожан и туристов, но и визуально формирует стилистически единую среду», — отметила Татьяна Белик.

Кроме того, в рамках проекта благоустройства туристического центра города в этом году будут установлены интерактивные стелы с картами и онлайн-сервисами для гостей города. Также отмечается, что навигация Екатеринбурга значительно отличается от той, что установлена в других российских городах.

Напомним, что на сегодняшний день в уральской столице размещено 149 информационных табличек об объектах культурного наследия, памятниках архитектуры и исторических зданиях, а также 32 навигационные стелы.
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