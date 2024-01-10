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Вчера, 15:23

В Екатеринбурге в 2024 году будет установлено еще 30 навигационных знаков с информацией об объектах культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Екатеринбурге в текущем году появится еще 30 навигационных знаков с информацией об объектах культурного наследия. Они будут установлены в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, что сеть туристической навигации столицы Среднего Урала в прошлом году пополнилась 60 новыми навигационными столбами, 68 информационными стойками и 16 навигационными стелами в рамках проекта туристского кода.

«Если в прошлом году всю туристическую навигацию мы устанавливали в центральной части города, то в этом году часть конструкций будет установлена в других исторически значимых районах: в Орджоникидзевском, у кинотеатра «Заря» и на площади Первой Пятилетки, в Железнодорожном — у железнодорожного вокзала, в Кировском районе, во Втузгородке», — рассказала руководитель МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик.

На сегодняшний день в центре Екатеринбурга гости и жители города могут получить информацию о различных знаковых объектах на 177 информационных табличках. Благодаря 43 навигационным стелам с картами города туристы могут узнать, какие достопримечательности находятся в шаговой доступности от их места расположения.

Напомним, что пешеходная туристическая навигация устанавливается в Екатеринбурге с 2017 года. Ежегодно в городе ремонтируются действующие и устанавливаются новые навигационные конструкции.
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