В Екатеринбурге в 2024 году будет установлено еще 30 навигационных знаков с информацией об объектах культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге с 15 по 28 января 2024 года пройдет сбор предложений об объектах ...20.07.2023 В Екатеринбурге к юбилею города обновят туристическую навигацию
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летию модернизируют сеть стендов для туристической навигации по ...25.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 27 светофоров
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...31.01.2022 В Екатеринбурге зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Екатеринбурге в 2021 году зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия ...17.05.2011 В Екатеринбурге зарегистрировано 160 нежилых объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2011. На заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской Думы ...