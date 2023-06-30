Екатеринбургский музей ИЗО запустил проект «Наивные диалоги»

Музей наива в Екатеринбурге готовит к выставке новую коллекцию произведений хорватских художников

В Музее наивного искусства завтра откроется выставка «Люди должны быть разными» ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...