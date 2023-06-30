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Вчера, 17:44

Екатеринбургский музей ИЗО запустил проект «Наивные диалоги»

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) при поддержке гранта культурных инициатив «ВКонтакте» запустил проект «Наивные диалоги». Подкасты будут доступны в сообществе одного из подразделений ЕМИИ — Музея наивного искусства, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В подкастах «Наивные диалоги» научные сотрудники музея вместе с приглашенными специалистами, коллекционерами и художниками будут рассуждать о важных вопросах, касающихся этого феномена культуры.

Всего планируется выпустить семь эпизодов подкаста, посвященных определению наивного искусства в зарубежном и отечественном искусствознании, особенностям художественного языка наивного художника, истории коллекционирования и исследования этого явления.

Отдельные выпуски будут посвящены актуализации выставочных проектов музея, в частности работе над выставкой «Люди должны быть разными» из собрания музея-заповедника «Царицыно», которая до 3 сентября 2023 года доступна в здании Музея наива на улице Розы Люксембург, 18.

Каждый эпизод подкаста будет включать сопроводительные материалы: файл с расшифровкой аудиодорожки, визуальные и справочные материалы к выпуску и рекомендованную литературу. После завершения грантовой поддержки музей планирует продолжать развивать проект.
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