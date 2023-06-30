Екатеринбургский музей ИЗО запустил проект «Наивные диалоги»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию наивного ...16.06.2023 В Музее наива покажут «разных людей»
В Музее наивного искусства завтра откроется выставка «Люди должны быть разными» ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...11.11.2022 Екатеринбургский музей изобразительных искусств заключил соглашение о сотрудничестве c Нижегородским государственным художественным музеем
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России в Главном штабе ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...