В Свердловской области на 30% снизилось число погибших в ДТП граждан

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. С начала 2021 года в Свердловской области произошло 2 тыс. 246 дорожно-транспортных ...11.11.2020 ГИБДД выявила восемь очагов аварийности на свердловских трассах
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. На свердловских автодорогах с начала 2020 года выявили восемь очагов аварийности. Об ...16.01.2018 В 2017 году сотрудники ГИБДД зафиксировали рост аварийности на подъезде к Екатеринбургу с трассы М-5 Урал
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В 2017 году зарегистрирован рост аварийности на подъезде к Екатеринбургу от автодороги ...15.01.2015 В 2014 году на территории Екатеринбурга количество ДТП снизилось на 18,7%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В 2014 году в Екатеринбурге произошло 1 тыс. 223 дорожно-транспортных происшествия ...13.11.2009 В 2009 году в Свердловской области на производстве погибли 85 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2009. Правительственная комиссия Свердловской области по вопросам охраны труда отметила, что ...