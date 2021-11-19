В Свердловской области на 30% снизилось число погибших в ДТП граждан

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области произошло 114 ДТП со смертельным исходом. Число погибших снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.



Чаще всего причинами аварий становятся превышение скоростного режима, наезды на пешеходов и выезд на «встречку». В Екатеринбурге из-за возросшего числа ремонтируемых дорожных участков увеличилась аварийность. Количество происшествий превысило плановые показатели. Но число погибших за год снизилось в два раза.



Из федеральных дорог наиболее аварийными оказались трассы Екатеринбург — Тюмень, где произошло 44 ДТП и погибли восемь человек. На автодороге Пермь — Екатеринбург за шесть месяцев зарегистрирована 31 авария, из них 14 — с летальным исходом. На региональной трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов случилось 42 происшествия с восемью погибшими. На ЕКАДе произошло 25 ДТП, где погибли три человека. На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск зафиксировано 15 ДТП и три смертельных случая.



«На территории области отмечается три очага аварийности, из них два — на региональных дорогах: на Южном подъезде к Екатеринбургу наиболее аварийным считается 13-й км. И 318-й км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. И в Екатеринбурге высокой аварийностью отличается автодорога на Амундсена и Объездная», — отметил Л. Лиханов.