В Свердловской области за год более чем на 10% выросло число ДТП

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за январь-октябрь 2023 года превысило на 10% прошлогодние показатели. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального Управления ГИБДД Леонид Лиханов.



«Всего за 10 месяцев произошло 2 тыс. 392 ДТП на автодорогах области. По числу раненых по сравнению с прошлым годом зарегистрирован рост почти на 12% — до 3 тыс. 200 человек. При этом наблюдается снижение погибших в ДТП на 10,3%. По итогам текущего периода погибло 252 человека», — сообщил статистику по региону представитель Госавтоинспекции.



Каждая третья авария происходит по причине нарушения скоростного режима, уточнил Л. Лиханов. Основные виды дорожных происшествий — столкновение, наезды на пешеходов и съезды с дороги.