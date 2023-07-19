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Вчера, 18:01

В Свердловской области за год более чем на 10% выросло число ДТП

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за январь-октябрь 2023 года превысило на 10% прошлогодние показатели. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального Управления ГИБДД Леонид Лиханов.

«Всего за 10 месяцев произошло 2 тыс. 392 ДТП на автодорогах области. По числу раненых по сравнению с прошлым годом зарегистрирован рост почти на 12% — до 3 тыс. 200 человек. При этом наблюдается снижение погибших в ДТП на 10,3%. По итогам текущего периода погибло 252 человека», — сообщил статистику по региону представитель Госавтоинспекции.

Каждая третья авария происходит по причине нарушения скоростного режима, уточнил Л. Лиханов. Основные виды дорожных происшествий — столкновение, наезды на пешеходов и съезды с дороги.
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