В Свердловской области за год более чем на 10% выросло число ДТП

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области произошло 114 ДТП со смертельным ...19.11.2021 С начала года на Среднем Урале произошло более 2,4 тыс. ДТП
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. С начала 2021 года в Свердловской области произошло 2 тыс. 246 дорожно-транспортных ...19.11.2021 За 2021 год в Свердловской области установят 79 стационарных дорожных камер
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. С 1 января 2021 года в Свердловской области были установлены 73 стационарные дорожные ...11.11.2020 ГИБДД выявила восемь очагов аварийности на свердловских трассах
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. На свердловских автодорогах с начала 2020 года выявили восемь очагов аварийности. Об ...12.01.2010 В 2009 году число жертв дорожно-транспортных происшествий в Екатеринбурге сократилось на 30,9%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2010. ГИБДД Екатеринбурга подвела итоги аварийности в 2009 году. Согласно официальным данным, ...