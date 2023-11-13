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13.11.2023

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электрички

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Около полудня на железнодорожном переезде, находящемся в районе улицы Монтажников в Екатеринбурге, локомотив электрички врезался в автомобиль Volkswagen. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом электрички», — указано в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Ему понадобилась медицинская помощь. Полицейские начали проверку.

Ранее сообщалось, что в текущем году количество ДТП в Свердловской области превысило прошлогодние показатели. Каждая третья авария происходит по причине нарушения скоростного режима, уточнил заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального Управления ГИБДД Леонид Лиханов.
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