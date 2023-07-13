Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 19.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 26,89 коп., до 90,69 руб., евро — на 37,75 коп., до 102,02 руб.