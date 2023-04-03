К 300-летию Екатеринбурга будет отремонтирован подземный переход у парка имени Маяковского

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...22.03.2023 К 300-летию Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной набережной реки Исети
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление в городе к празднованию ...02.02.2022 В Екатеринбурге появится подземный переход от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Екатеринбурге появится подземный переход, по которому со станции метро «Уральская» ...31.05.2021 Новым главой екатеринбургского ЦПКиО будет назначен Павел Зубакин
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Новым главой Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО) в ...18.01.2019 Роман Шадрин покидает пост директора екатеринбургского ЦПКиО им. Маяковского
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2019. Директор ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин может покинуть свой пост. ...