К 300-летию Екатеринбурга будет отремонтирован подземный переход у парка имени Маяковского

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летию города будет отремонтирован подземный переход у ЦПКиО им. Маяковского. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



«Одной из основных площадок празднования 300-летия станет парк Маяковского. Здесь пройдет множество ярких мероприятий. Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Компания «Россети Урал» решила выполнить ремонт перехода, оборудовать его архитектурно-художественной подсветкой», — написал градоначальник.



Все работы на объекте будут завершены к празднованию Дня города.