УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

К 300-летию Екатеринбурга будет отремонтирован подземный переход у парка имени Маяковского

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летию города будет отремонтирован подземный переход у ЦПКиО им. Маяковского. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Одной из основных площадок празднования 300-летия станет парк Маяковского. Здесь пройдет множество ярких мероприятий. Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Компания «Россети Урал» решила выполнить ремонт перехода, оборудовать его архитектурно-художественной подсветкой», — написал градоначальник.

Все работы на объекте будут завершены к празднованию Дня города.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.04.2023 Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...

22.03.2023 К 300-летию Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной набережной реки Исети

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление в городе к празднованию ...

02.02.2022 В Екатеринбурге появится подземный переход от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Екатеринбурге появится подземный переход, по которому со станции метро «Уральская» ...

31.05.2021 Новым главой екатеринбургского ЦПКиО будет назначен Павел Зубакин

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Новым главой Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО) в ...

18.01.2019 Роман Шадрин покидает пост директора екатеринбургского ЦПКиО им. Маяковского

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2019. Директор ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин может покинуть свой пост. ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (421)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18