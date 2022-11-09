Крупные производители сладких напитков планируют увеличить цены на продукцию

УрБК, Москва, 09.11.2022. Комитет Госдумы по бюджету принял поправки в Налоговый кодекс, предполагающие перенос срока ...20.09.2022 PepsiCo полностью прекращает производство своих напитков в России
УрБК, Москва, 20.09.2022. PepsiCo Inc полностью прекращает производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об ...31.08.2016 Минфин предложил ввести акциз на сладкие напитки
УрБК, Москва, 31.08.2016. Минфин предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и/или других подслащивающих и ...02.03.2015 Будущее завода PepsiCo в Екатеринбурге под вопросом
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2015. Компания «ПепсиКо Холдингс» объявила сегодня о закрытии завода по производству соков ...25.05.2012 Pepsi намерена заняться производством алкогольных напитков
Второй по величине производитель безалкогольных напитков в мире американская PepsiCo может впервые за свою историю ...