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Вчера, 10:21

Крупные производители сладких напитков планируют увеличить цены на продукцию

УрБК, Москва, 18.07.2023. Производители сладких напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7) и «Сады Придонья» намерены с 1 августа увеличить цены. Об этом они уведомили торговые сети, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст писем.

PepsiCo намерен поднять стоимость на 19,2-21,3%, объясняя это ослаблением рубля, которое привело к росту затрат. Вдобавок компания заявила об увеличении цен на снеки в среднем на 15,3%. «Сады Придонья» собираются провести индексацию на 10% из-за подорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

Добавим, что в России с 1 июля также действует акциз в 7 руб. за один литр, которым облагаются напитки с содержанием сахара более пяти граммов на литр.
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