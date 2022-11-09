Минсельхоз РФ не получал от производителей напитков писем о планах повысить цены

УрБК, Москва, 09.11.2022. Комитет Госдумы по бюджету принял поправки в Налоговый кодекс, предполагающие перенос срока ...

В России перенесли введение акциза на сладкие напитки на июль 2023 года

УрБК, Москва, 03.11.2021. Минсельхоз в докладе «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)», направленном в ...

В России налог на сахаросодержащие напитки могут повысить в два раза

УрБК, Москва, 01.04.2019. В России планируют исключить часть сахаросодержащих напитков из перечня товаров, на которые ...