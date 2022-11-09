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Вчера, 12:23

Минсельхоз РФ не получал от производителей напитков писем о планах повысить цены

УрБК, Москва, 18.07.2023. Минсельхоз РФ не получал от производителей напитков и соков писем о намерениях повысить цены. Но ведомство признает наличие факторов, которые могут привести к этому.

«Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала. Вместе с тем, в настоящее время на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывает влияние увеличение цен на составляющие себестоимости, включая упаковку и различные ингредиенты, поставляемые из третьих стран», — цитирует сообщение министерства «Прайм».

Ранее в СМИ появилась информация о планах некоторых компаний повысить цены на продукцию. Это решение объяснялось ослаблением рубля и ростом издержек.

В Минсельхозе согласны, что из-за изменений курсов валют подорожали импортный концентрат и пюре для соков. Также повлиял введенный с 1 июля акциз на сахаросодержащие напитки.
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