Минсельхоз РФ не получал от производителей напитков писем о планах повысить цены

УрБК, Москва, 18.07.2023. Производители сладких напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», ...09.11.2022 В России перенесли введение акциза на сладкие напитки на июль 2023 года
УрБК, Москва, 09.11.2022. Комитет Госдумы по бюджету принял поправки в Налоговый кодекс, предполагающие перенос срока ...03.11.2021 Минсельхоз прогнозирует рост цен на молочную продукцию
УрБК, Москва, 03.11.2021. Минсельхоз в докладе «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)», направленном в ...01.04.2019 В России налог на сахаросодержащие напитки могут повысить в два раза
УрБК, Москва, 01.04.2019. В России планируют исключить часть сахаросодержащих напитков из перечня товаров, на которые ...12.03.2018 Минсельхоз РФ предлагает повысить штрафы за производство фальсифицированных продуктов
УрБК, Москва, 12.03.2018. Минсельхоз РФ предлагает повысить штрафы для производителей некачественной и ...