Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 18.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 30,27 коп., до 90,42 руб., евро — на 45,04 коп., до 101,64 руб.