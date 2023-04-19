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Вчера, 13:21

За полгода в России обнаружено почти 2,5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных экономических субъектов

УрБК, Москва, 17.07.2023. За январь-июнь 2023 года в России выявлены 1,1 тыс. финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов, 400 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Об этом сообщает Банк России.

Для блокировки незаконной деятельности и блокировки мошеннических сайтов информация о всех таких случаях передается в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу. За шесть месяцев по подобным материалам, включая направленные ранее, было возбуждено почти 70 уголовных дел и заблокировано свыше 5 тыс. ресурсов.

Финансовых пирамид стало на 19% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте. На 28% выросло число черных кредиторов. Такие организации рекламируют онлайн-выдачу займов, а в некоторых случаях принимают граждан в офисах.

Нелегальных профучастников рынка ценных бумаг стало меньше почти на треть. Этому способствовал уход с российского рынка подобных организаций с иностранной пропиской.
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