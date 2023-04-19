За полгода в России обнаружено почти 2,5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных экономических субъектов

Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период ...19.04.2023 Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид
УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...13.07.2022 Банк России за полгода обнаружил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов
Банк России за шесть месяцев 2022 года обнаружил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов, что в три раза превышает ...13.07.2022 Банк России за полгода обнаружил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов
УрБК, Москва, 13.07.2022. Банк России за шесть месяцев 2022 года обнаружил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов, ...10.02.2021 ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид
УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...