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Вчера, 10:25

В России на маркетплейсах почти в два раза выросло количество контрафактной электроники

УрБК, Москва, 17.07.2023. В России на маркетплейсах с июля 2022 по июль 2023 года почти в два раза выросло число поддельной электроники, выдаваемой за ушедшие с рынка бренды. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных юридического агентства IQ Technology.

За год в сегменте смартфонов доля контрафакта выросла с 12% до 31%, ноутбуков — с 22% до 31%, мелкой бытовой электроники — с 15% до 34%, смарт-часов — с 35% до 63%, наушников и колонок — с 27% до 69%. У смартфонов чаще всего подделываются известные бренды, вроде Apple, Samsung и Xiaomi.
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