УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:25

Более половины проданных в России наушников компании Marshall являются контрафактными

УрБК, Москва, 13.03.2025. Более половины проданных в России наушников компании Marshall являются контрафактными. При этом на РФ приходится 10% мировых продаж бренда, сообщает «Коммерсантъ».

Продажи поддельных наушников и колонок других мировых брендов (Bang&Olufsen, Bose, Harman, JBL, Apple и других) также значительно возросли, особенно значителен риск покупки подделок в высоком ценовом сегменте. Большую часть реплик можно отличить от оригинала только при помощи экспертизы.

Значительная часть продаж контрафакта происходит через маркетплейсы, оригинальная же продукция продается в основном в узкоспециализированной рознице или у крупных ритейлеров. Средняя цена оригинальных наушников Marshall в таких магазинах может достигать 21 тыс. руб. Отметим, что до официального ухода компании из России на ее долю приходилось 2% продаж на отечественном рынке.

Всего за 2024 год в РФ было продано на 17% больше наушников, чем в предыдущем году. Общая сумма продаж составила 73 млрд руб. Доля бренда Marshall в количественном и денежном выражении составила 1% и 4% соответственно.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.11.2024 «МегаФон» подвел итоги продаж гаджетов в дни акции «11.11»

УрБК, Москва, 14.11.2024. Продажи гаджетов в дни акции «11.11» (ее еще называют «Всемирным днем шопинга») в ...

15.03.2024 На Среднем Урале в праздничные дни продажи смарт-часов и фитнес-браслетов выросли более чем в три раза

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Накануне 8 Марта продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных ...

17.07.2023 В России на маркетплейсах почти в два раза выросло количество контрафактной электроники

УрБК, Москва, 17.07.2023. В России на маркетплейсах с июля 2022 по июль 2023 года почти в два раза выросло число ...

26.12.2017 Российские чиновники подарили детям бракованные подарки

Администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тыс. наушников для Apple iPhone в подарок детям из неблагополучных семей. ...

18.02.2014 Рынок мобильных компьютеров в России за 2013 года сократился на 15% до 122 млрд рублей

УрБК, Москва, 18.02.2014. За прошлый год на российском рынке было продано 6,5 млн мобильных компьютеров, что на 15% ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан14.02.2025Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход
Архив новостей
Март 2025 (234)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18