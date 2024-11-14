Более половины проданных в России наушников компании Marshall являются контрафактными

Материалы по теме

«МегаФон» подвел итоги продаж гаджетов в дни акции «11.11»

УрБК, Москва, 14.11.2024. Продажи гаджетов в дни акции «11.11» (ее еще называют «Всемирным днем шопинга») в ...

На Среднем Урале в праздничные дни продажи смарт-часов и фитнес-браслетов выросли более чем в три раза

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Накануне 8 Марта продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных ...

В России на маркетплейсах почти в два раза выросло количество контрафактной электроники

УрБК, Москва, 17.07.2023. В России на маркетплейсах с июля 2022 по июль 2023 года почти в два раза выросло число ...

Российские чиновники подарили детям бракованные подарки

Администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тыс. наушников для Apple iPhone в подарок детям из неблагополучных семей. ...

Рынок мобильных компьютеров в России за 2013 года сократился на 15% до 122 млрд рублей

УрБК, Москва, 18.02.2014. За прошлый год на российском рынке было продано 6,5 млн мобильных компьютеров, что на 15% ...