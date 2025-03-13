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Вчера, 15:38

Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах в РФ за год снизились на 10%

УрБК, Москва, 17.06.2025. Продажи контрафактной электроники покинувших РФ брендов на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет»), а также на «Авито», за 2024 год снизились на 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные юридического агентства IQ Technology, пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что доля контрафакта в зависимости от категории составляет 21-54%.

Так, доля фальсифицированных ноутбуков и планшетов составила 21% (годом ранее было 30%), смартфонов — 23% (было 31%), мелкой кухонной техники — 26% (34%), наушников — 54% (69%).

Аналитики полагают, что главная причина сокращения доли контрафакта связана со снижением продаж в РФ дорогих брендов. Именно на них приходится основная доля подделок.
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