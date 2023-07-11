Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро вырос на 52 коп.

УрБК, Москва, 14.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июля 2023 года. Курс долл. ...11.07.2023 Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро вырос на 59 коп.
УрБК, Москва, 11.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июля 2023 года. Курс долл. ...30.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 30.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 32 коп.
УрБК, Москва, 26.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 мая 2023 года. Курс долл. США ...