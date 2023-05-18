Годовая инфляция в июне в России выросла до 3,25%

В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в марте. Замедление роста цен ...18.05.2023 Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля
УрБК, Москва, 18.05.2023. В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в ...22.07.2022 ЦБ: Годовая инфляция к концу года замедлится до 12-15%
УрБК, Москва, 22.07.2022. Годовая инфляция в РФ к концу года замедлится до 12-15%. Такой прогноз дали аналитики Банка ...29.04.2022 Банк России ожидает снижения ВВП страны в 2022 году на 8-10%
УрБК, Москва, 29.04.2022. Банк России ожидает, что в 2022 году ВВП России сократится на 8-10%. Снижение будет в ...14.07.2021 Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах
Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в исследовании Банка России ...