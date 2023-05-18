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Вчера, 16:04

Годовая инфляция в июне в России выросла до 3,25%

УрБК, Москва, 14.07.2023. По итогам июня 2023 года годовая инфляция в России ускорилась до 3,25%. Динамика цен объясняется «разовыми факторами», сообщается в Telegram-канале Банка России.

Ослабление рубля и спрос, превосходящий предложение, привели к подорожанию легковых автомобилей, зарубежного и внутреннего туризма. Вспышки птичьего гриппа и рост стоимости кормов способствовали увеличению цен на мясопродукты. В то же время новый урожай отечественных овощей начал замещать импортные, что позволило ценам снизиться.

«Без учета таких временных факторов ценовое давление плавно нарастало, оставаясь умеренным», — говорится в сообщении.

Регулятор ожидает, что инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета-осени 2022 года. В текущем сценарии по итогам 2023 года инфляция ожидается на уровне 4,5-6,5% и с приближением к 4% — в 2024 году.
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