Объем отгруженной продукции предприятий Екатеринбурга вырос на четверть

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Екатеринбурге объем отгруженной продукции за 2022 год составил 578 млрд руб. Это на ...29.11.2022 В Екатеринбурге отмечается рост производства текстильной продукции, мебели и лекарств
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге за девять месяцев 2022 года заметно выросли объемы отгрузки продукции ...12.03.2015 В Екатеринбурге в 2014 году объем отгруженной продукции предприятий пищевой промышленности вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. В Екатеринбурге в 2014 году объем отгруженной продукции предприятий пищевой ...25.04.2014 В 2013 году объем отгруженной продукции машиностроительными предприятиями Свердловской области вырос на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2014. В 2013 году объем отгруженной продукции машиностроительными предприятиями Свердловской ...19.01.2011 В 2010 году объем отгрузки продукции предприятий легкой промышленности Екатеринбурга вырос на 20%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2011. Объем отгрузки продукции предприятий легкой промышленности Екатеринбурга за 2010 год ...