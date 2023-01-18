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Объем отгруженной продукции предприятий Екатеринбурга вырос на четверть

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась дискуссия, посвященная кооперации и импортозамещению. Для участия в мероприятии были приглашены представители свердловского правительства, администрации Екатеринбурга и совета представителей иностранных государств в уральской столице, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что за 2022 год в регионе выполнено и внедрено 26 проектов и разработок по импортозамещению, выведены отдельные виды продукции.

«С учетом имеющихся возможностей и вызовов сегодняшнего дня нами определены приоритетные направления по импортозамещению. Это и инструменты, гидравлика, различное оборудования для машиностроительных предприятий, комплектующие, фармацевтические препараты, компоненты для легкой промышленности», — сказал А. Шмыков.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в прошлом году перед городскими предприятиями, как и всей российской промышленностью, встали задачи по экстренному наращиванию темпов производства. В 2022 году обрабатывающая промышленность обеспечила объем производства более чем на 600 млрд руб. — это 118,7% к уровню 2021 года. За январь-май 2023 года объем отгруженной продукции вырос на четверть. Договорные обязательства поставок продукции специального назначения для министерства обороны и других государственных заказчиков исполнены в полном объеме.

«Особенностью текущего периода является не только быстрая структурная перестройка всего внутреннего рынка, но и поиск новых внешних кооперационных связей. Сегодня на площадке ИННОПРОМа для наших предприятий и представителей дружественных иностранных государств представлена прекрасная возможность посмотреть на уже имеющийся опыт импортозамещения, а также обсудить вопросы, решение которых помогло бы упростить и ускорить эти процессы», — подчеркнул А. Орлов.
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