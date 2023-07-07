Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 108 тыс. 183 рубля за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...13.04.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 893 рубля за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. По состоянию на 10 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...07.04.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 673 рубля за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. По состоянию на 3 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...31.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 456 рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. По состоянию на 27 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...27.02.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104 тыс. 352 рубля за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. По состоянию на 20 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...