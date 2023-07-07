Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 108 тыс. 183 рубля за кв. метр

По состоянию на 10 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 183 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель снизился на 0,1%, за месяц — вырос на 0,7%.