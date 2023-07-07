Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 108 тыс. 183 рубля за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. По состоянию на 10 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...07.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 266 ...07.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...13.04.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 893 рубля за кв. метр
По состоянию на 10 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. ...07.04.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 673 рубля за кв. метр
По состоянию на 3 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 673 ...