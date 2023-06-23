Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,22%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...16.06.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,37%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по ...02.06.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...26.05.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,07%
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...15.05.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...