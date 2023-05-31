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Вчера, 11:43

ЦБ: Рост потребительских цен в России закрепляется на уровне более 4%

УрБК, Москва, 13.07.2023. Рост потребительских цен в России набирает большую устойчивость и закрепляется на уровне от 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Об этом сообщается в бюллетене Банка России.

Роль устойчивых компонентов роста цен, которые в основном и определяют инфляционный тренд, повысилась. Инфляционные ожидания могут вырасти из-за ослабления рубля.

Спрос в экономике оказался выше своего равновесного уровня. Этому способствовали бюджетный импульс и увеличение кредитного импульса. Рост предложения отстает от роста спроса. Из-за этого обостряется дефицит труда и производственных мощностей. За этим следует повышенный рост цен.
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