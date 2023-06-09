Инфляция вновь набирает силу

По итогам мая 2023 года годовая инфляция в Свердловской области составила 2,73% против 2,28% в апреле, сообщает Свердловскстат. За 12 месяцев продовольственные товары на Среднем Урале подешевели на 2,83%, непродовольственные — на 0,36%, алкоголь — на 1,08%. При этом услуги стали дороже на 15,41%.



Главная причина изменения динамики инфляции — исчерпание эффекта высокой базы 2022 года. Прошлой весной началось санкционное давление. Вместе с этим население начало массово скупать продукты, бытовую технику и электронику. В итоге скачок цен составил около 12%.



После исчерпания этого эффекта постепенно произошло противоположное: люди стали бояться тратить деньги. Накопительная модель поведения до сих пор актуальна. Поэтому и продавцы не могли себе позволить повысить цены.



Но проинфляционные факторы тоже набирают силы. Плюс граждане становятся менее опасливы в отношении крупных покупок. Эти тенденции характерны для всей страны. Согласно данным Банка России, в апреле инфляция в РФ составляла 2,31%, а в мае стала 2,51%. Постепенно риторика регулятора в отношении денежно-кредитной политики ужесточается, а годовая динамика цен перешла к росту после 12 месяцев снижения.



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, посвященной ключевой ставке, указывала, что текущие темпы роста цен продолжают увеличиваться и близки к 4% в пересчете на год. Инфляция растет в своей устойчивой части, а значение волатильных компонентов снижается.



Ключевым фактором становится потребительский спрос. Во II квартале, по оперативным данным, потребительская активность оказалась выше ожиданий Центробанка. Этому способствует фактический и ожидаемый рост зарплат в условиях дефицитного рынка труда, а также расширение кредитования.



«Инфляционные ожидания в целом по-прежнему на повышенных уровнях. В мае ожидания населения немного подросли после двух месяцев снижения. Ценовые ожидания предприятий меняются разнонаправленно по отраслям. В сельском хозяйстве они остаются пониженными, по-видимому, из-за высоких переходящих запасов прошлогоднего урожая, а в торговле, напротив, повышаются. Повысились ценовые ожидания в обработке, транспортировке, в хранении, где улучшились оценки ожидаемого спроса», — подытожила Э. Набиуллина.



Ускорение инфляции также прокомментировал генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он предполагает, что к концу 2023 года темпы роста цен могут ускориться до 5,5%, а вернуться к целевому уровню им удастся только в 2025 году, вопреки прогнозам ЦБ. Но выход за рамки 6% маловероятен.



«Причина в том, что долгое время будут сохранять действие ряд факторов инфляционного давления, в том числе государственные расходы, бюджетный дефицит, к этому стоит добавить определенную инфляцию издержек со стороны импорта. При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций», — объяснил М. Сухов.



Уточним, что Банк России прогнозирует инфляцию по стране в 2023 году на уровне 4,5-6,5% и ожидает ее возврата к 4% в 2024 году. На прошлой неделе, 9 июня, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, и факторы роста цен будут главными ориентирами для определения дальнейшей кредитно-монетарной политики.