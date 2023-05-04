АКРА: Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%

УрБК, Москва, 13.06.2023. Инфляция в России к концу 2023 года ускорится до 5,5%, а вернуться к целевому уровню в 4% показатель сможет только в 2025 году. Такой прогноз дал генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.



«В 2023 году я ожидаю инфляцию порядка 5,5%, и в целом не думаю, что следующие годы инфляция может сильно выйти за рамки 6%», — цитирует его РИА «Новости».



М. Сухов указывает, что ряд проинфляционных факторов, включая государственные расходы, бюджетный дефицит и инфляцию издержек со стороны импорта, будут актуальны еще долго. При перестройке транспортных каналов дорожают затраты на транспорт и обслуживание финансовых операций.



Уточним, что Банк России прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 4,5-6,5% и ожидает ее возврата к 4% в 2024 году. На конец мая она составляла 2,51% в годовом выражении.