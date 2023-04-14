В Челябинске аренда однокомнатных квартир за I полугодие подорожала на 14,6%

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Стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске выросла на 3,6%

УрБК, Челябинск, 14.04.2023. В Челябинске аренда однокомнатных квартир за I квартал этого года подорожала на 3,6% (до ...

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 11,5 тыс. рублей

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УрБК, Челябинск, 19.07.2021. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске в I полугодии 2021 года ...

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 11 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 21.01.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в 2020 году подешевела на 2,6% (до 11 тыс. 060 ...