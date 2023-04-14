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В Челябинске аренда однокомнатных квартир за I полугодие подорожала на 14,6%

УрБК, Челябинск, 12.07.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 17 тыс. 011 руб. в месяц. За II квартал этот показатель вырос на 10,6%, за I полугодие — на 14,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость аренды «двушек» в Челябинске, в свою очередь, составила 22 тыс. 366 руб. в месяц. За II квартал этот показатель вырос на 9,6%, за I полугодие — на 7,9%.

Что касается аренды «трешек» в южноуральской столице, она составила 32 тыс. 283 руб. в месяц. Так, с апреля по июнь ее стоимость выросла на 12,2%, а с января по июнь — на 15,7%.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в основном в стране цены на аренду растут постепенно, по мере того как потребитель осознает, что купить квартиру в собственность ему не по карману: новостройки и «вторичка» не собираются падать в цене, условия по ипотеке ужесточаются.

«Люди вынуждены обращать взоры на съемные квартиры, что разогревает спрос и цены на этом рынке. Ослабление рубля по отношению к мировым валютам также побуждает арендодателей поднимать ставки», — отмечает он.
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