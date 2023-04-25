Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о возможностях для агломерации при строительстве трассы М-12

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр экономики и территориального развития ...20.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с Союзом российских городов опытом по развитию транспортно-логистического каркаса
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе расширенного заседания правления Союза ...14.09.2022 Уралтрансмаш будет поставлять трамваи для Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Администрация Екатеринбурга, правительство Свердловской области и Уральский завод ...05.06.2013 ВСМ-2 будет запущена не раньше 2023 года
В России начинается предварительный этап работ по прокладке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-2) «Москва ...05.06.2013 Высокоскоростная магистраль Екатеринбург — Москва будет построена не раньше 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2013. В России начинается предварительный этап работ по прокладке высокоскоростной ...