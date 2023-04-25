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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о возможностях для агломерации при строительстве трассы М-12

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась экспертная сессия, посвященная строительству трассы М-12 Москва — Казань, продленной до Урала и далее на восток. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о возможностях, которые откроет агломерации реализация транспортно-логистического проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Градоначальник обратил внимание, что в регионе появится современная скоростная связь с европейской частью страны, а потоки грузов и пассажиров вырастут. Внутри Екатеринбурга пути разделятся: на восток — до Тюмени, на юг — до Челябинска. Это увеличит значимость уральской столицы как транспортного узла.

«Для наших городов, по которым пойдет поток автотранспорта со скоростью 120 км/ч, приход трассы означает, с одной стороны, импульс для развития: магистраль позволит компаниям удешевить транспортные перевозки, расширить рынки сбыта, а также увеличить продажу товаров и нарастить объемы промышленного производства. Появление трассы должно не только усилить транзитную роль городов, способствовать развитию транспортной и логистической инфраструктуры, но и стать местом производства груза, создания новых предприятий и даже новых отраслей, импульсом для «новой индустриализации», что будет способствовать развитию экономики», — подчеркнул А. Орлов.

Предполагается, что магистраль объединит крупнейшие промышленные центры России и ускорит развитие пяти самых больших агломераций страны: Московской, Нижегородской, Самаро-Тольяттинской, Казанской, Екатеринбургской. Если будут реализованы планы по продлению трассы на восток, это создаст уральской столице дополнительные возможности для сотрудничества с соседними регионами и азиатскими странами.
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