СОСПП и HeadHunter договорились о совместной работе по ликвидации дефицита кадров в Свердловской области

Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов в ходе ...18.01.2022 Свердловский бизнес пожаловался на рост цен поставщиков и дефицит квалифицированных кадров
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) ...21.02.2020 Александр Шохин примет участие в работе годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Свердловскую область посетит президент Российского союза промышленников и ...15.12.2011 В Екатеринбурге будут созданы районные подразделения Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2011. В Екатеринбурге создаются районные подразделения Свердловского областного союза ...20.10.2010 В Екатеринбурге начал работу новый офис областного союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2010. В Екатеринбурге по адресу: Пушкина, 6, начал работу новый офис Свердловского областного ...