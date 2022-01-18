СОСПП и HeadHunter договорились о совместной работе по ликвидации дефицита кадров в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов и директор северо-центрального региона HeadHunter Ирина Котусенко в ходе выставки ИННОПРОМ подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, обе организации будут совместно работать над решением проблемы дефицита кадров в регионе, сообщает hh.ru.



Hh.ru и СОСПП обязуются содействовать занятости населения и обеспечению работодателей квалифицированными специалистами. Стороны будут проводить совместные мероприятия по актуальным экономическим, социальным, трудовым и правовым вопросам, осуществлять информационно-просветительскую деятельность. Организации будут заниматься проектно-аналитическими работами, социологическими экспертно-аналитическими исследованиями, информационно-консультационным и методическим содействием.



«Кадровое обеспечение — одна из ключевых тем, которые сегодня волнуют бизнес. Есть много разных федеральных и региональных программ, много хороших инициатив, но для того, чтобы качественно их реализовать и идти дальше, нужна детальная аналитика по ситуации на рынке труда. Мы надеемся, что в рамках нашего сотрудничества у нас получится совместно выработать хороший план действий для решения проблемы дефицита кадров», — сказал А. Породнов.



Отметим, что в июне на одну вакансию в Свердловской области приходилось 2,3 активных резюме при норме в пять-шесть.



«Данное соглашение очень важно для нас, потому что 70% работодателей и крупных промышленных предприятий Свердловской области являются членами Союза промышленников и предпринимателей. Острая нехватка кадров на производстве — ключевая проблематика для рынка труда региона, и для разрешения ситуации важно понимать первопричины этого, отслеживать статистику и оперативно реагировать на изменения, а также использовать самые современные инструменты найма и работы с персоналом», — прокомментировала И. Котусенко.