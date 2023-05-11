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На улицы Екатеринбурга выйдет троллейбус с автономным ходом от уральского производителя

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В рамках Международной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, группа «Синара» передала городу новый троллейбус собственного производства. Ожидается, что после окончания выставки машина выйдет на городские маршруты.

На улицы Екатеринбурга выйдет троллейбус с автономным ходом от уральского производителя

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале написал, что троллейбус станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга.

«Троллейбус запущен в производство в марте этого года, и не имеет аналогов в России. Например, дальность его автономного пробега — 80 км. Оснащен множеством функций, повышающих комфорт пассажиров. Замечательный подарок горожанам к 300-летию Екатеринбурга!» — написал градоначальник.

Напомним, что троллейбусный парк города в этом году будет пополнен 50 новыми машинами производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь).

«Покупка новых троллейбусов стала возможна благодаря поддержке президента Российской Федерации, благодаря тому, что губернатор Евгений Куйвашев обратился к нему с просьбой о поддержке. И Екатеринбург в свой юбилейный год получил прекрасный подарок — первая партия комфортных и экологичных машин. Мы будем по-новому формировать маршрутную сеть, когда получим остальные машины. Комфортную городскую среду сложно представить без современного электрического транспорта», — сказал Алексей Орлов.

Первая партия белорусских троллейбусов прибыла в Екатеринбург в начале мая. На обновление парка этого транспорта из бюджета было привлечено свыше 1,5 млрд руб.
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