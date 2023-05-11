На улицы Екатеринбурга выйдет троллейбус с автономным ходом от уральского производителя

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Екатеринбург получил первую партию белорусских троллейбусов ...

В Екатеринбург до конца марта прибудет первая партия новых троллейбусов с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Первая партия новых троллейбусов с автономным ходом прибудет в Екатеринбург до конца ...

Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов

Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал ...

Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в ...

Екатеринбург получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на покупку 45 новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. Из федерального бюджета для Екатеринбурга будет выделен 1 млрд руб. на покупку новых ...